Стало известно, за что депутаты хотят уволить Насирова и Билана

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Суббота, 17 декабря 2016, 13:25

На сайте Верховной Рады обнародован проект постановления о признании работы главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова и его первого заместителя Сергея Билана неудовлетворительной и освобождении их от занимаемых должностей.

Соответствующий документ размещен на сайте парламента.

"Необходимость освобождения Насирова и Билана с занимаемых должностей объясняется многочисленными фактами нарушений, совершенными чиновниками, злоупотреблением служебным положением, осуществлением неэффективной фискальной политики, направленной исключительно на давление на налогоплательщиков и сокрытия незаконной деятельности отдельных субъектов хозяйствования", - говорится в пояснительной записке.

Среди нарушений, в которых депутаты обвиняют руководство ГФС:

 - злоупотребления при осуществлении бюджетного возмещения и администрирования НДС;

- низкая эффективность налоговой милиции в пресечении незаконной деятельности конвертационных центров;

- нициирование уголовных производств с нарушением требований действующего законодательства (до момента согласования налоговых доначисленных налоговых обязательств) и с целью оказания давления на предприятия;

- бездействие по поводу взимания налогов с ОАО "Укрнафта" на сумму более 10 млрд.грн.;

- невыполнение требований НК Украины относительно учета в СЕА реализации полного остатка горючего и оказания давления на субъектов хозяйствования.

- непринятие надлежащих мер реагирования на противоправные действия должностных лиц ГФС Украины по изъятию орехов налогоплательщиков;

- поощрение нарушения норм законодательства со стороны должностных лиц органов ГФС;

- ненадлежащая организация таможенного контроля и таможенного оформления товаров в зоне деятельности Киевской таможни ГФС;

- непринятие надлежащих мер контроля за незаконной деятельностью ОАО "Запорожтрансформатор";

- непредоставление информации о рассрочке (отсрочке денежных обязательств) налогового долга налогоплательщиков;

- ненадлежащая организация и контроль за работой внутренних информационных систем ГФС.

Напомним, 15 декабря в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о признании работы главы Госфискальной службы Романа Насирова и его первого заместителя Сергея Билана неудовлетворительной и увольнении их от занимаемых должностей.

Авторами проекта постановления выступили 38 депутатов фракций коалиции "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", "Самопомощь", "Батькивщина".

Как сообщалось ранее, фракция "Самопомич" требует уволить главу Государственной фискальной службы Романа Насирова и его заместителя Сергея Билана.

"Самопомич" запустила специальный сайт, на котором предприниматели могут подать собственные жалобы на деятельность налоговой.

Ранее депутат от "Самопомичи" Андрей Журжий опубликовал на "Экономической правде" колонку под названием "Пять причин уволить руководителя ДФС".

Экономическая правда

Темы: Верховная Рада
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