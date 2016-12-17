В Крыму отпустили задержанного украинского активиста

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Суббота, 17 декабря 2016, 16:28
Игорь Мовенко
"15 минут"

Оккупационные силовики в Крыму отпустили задержанного накануне проукраинского активиста Игоря Мовенко.

Об этом сообщила "Громадському радіо" координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

Она рассказала, что накануне Мовенко отпустили из здания оккупационного ФСБ.

"На данный момент известно, что подписка о невыезде ему не вручалась, по крайней мере, он таких документов не подписывал. С него брали определенные пояснения. Как будет дальше развиваться ситуация, я думаю, что даже сам Игорь не знает, потому что ему вменяли некоторые посты в социальных сетях и комментарии, однако все это было невнятно и непонятно, он даже на сегодняшний день не может понять, есть уголовное дело или нет уголовного дела", — сказала Скрипник.

Она добавила, что дома у Мовенко был обыск, у него изъяли технику.

Как сообщалось, 16 декабря в аннексированном Крыму сотрудники ФСБ прямо с работы увезли Мовенко и изъяли его рабочий компьютер. Он сообщил жене, что его избили, угрожали поместить в СИЗО, если он не признается в экстремизме.

7 сентября Мовенко избили в Севастополе за размещенную на велосипедной раме символику батальона "Азов". Нападающий на Мовенко назвался сотрудником полиции.

Дело за избиение украинца тогда не открыли.

Вместо этого в Гагаринском районном суде Севастополь 22 сентября состоялось судебное заседание, на котором избитого Мовенко оштрафовали на 2000 рублей "за распространение нацистской символики".

Крымчанин пытался заставить сотрудников полиции возбудить дело по факту его избиения. Он писал официальные письма в "Следственный комитет", "прокуратуру" и "полицию" Севастополя. Однако дело так и не возбудили.

Украинская правда

Темы: Крым
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