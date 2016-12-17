Сытник: Луценко забрал у НАБУ доступ к ЕРДР

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Суббота, 17 декабря 2016, 17:11

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Генпрокуратура заблокировала доступ ему и его заместителям в Единый реестр досудебных расследований. В ГПУ объяснили, что Сытник не подписал соответствующие необходимые бумаги.

"С ГПУ у нас отношения достаточно опосредованные, они не осуществляют за нами наблюдение. Единственное, что могу сказать, что в течение последних нескольких дней господин Луценко, например, заблокировал доступ директора НАБУ к Единому реестру досудебных расследований", - заявил Сытник в интервью Радио Свобода.

Он пояснил, что согласно статье 17 закона о НАБУ, НАБУ имеет доступ ко всем базам данных и информационным системам государственных органов, и доступ к Единому реестру досудебных расследований, который ведется ГПУ, давал НАБУ еще бывший генпрокурор Виктор Шокин.

"Но за эти дни мы получили письменное предупреждение, что доступ директора и его заместителей... прекращается. И этот доступ на сегодняшний день приостановлен", - сказал Сытник, уточнив, что предупреждение было со стороны генпрокурора Юрия Луценко.

На вопрос об объяснении такого шага директор НАБУ сказал: "Там достаточно вольная трактовка действующего законодательства. И принято решение о прекращении этого доступа. И это решение мне кажется довольно странным, поскольку как раз мы постоянно развиваем направление доступа к базам данных, к реестрам".

В свою очередь пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что Артем Сытник не подписал бумаги, необходимые для возобновления электронного ключа доступа к Единому реестру досудебных расследований.

Украинская правда

Темы: НАБУ Луценко
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Комментарии — 7
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IP: 46.119.247.---Alena Rudenko17.12.2016 19:25
Направление-то может НАБ и развивает, но дела в реестр этот вносят так редко, что те пару дней, что понадобятся сытнику что бы соизволить подписать бумаги НАБ вполне переживет без реестра)
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IP: 46.119.253.---Oleg Koval17.12.2016 18:36
ЦЮК:
так мы так и представляли, когда это НАБУ создавалось. Но Сытник выбрал путь наименьшего сопротивления, и предпочем стать участником политических интриг, вместо борьбы с коррупцией.
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IP: 46.119.253.---Oleg Koval17.12.2016 18:34
Evgen z PL:
Oleg Koval:
бред. щоб ви знали цо не про це каже Ситник. Ідіть ж*пу цілувати Луценкові десь в інше місце. геніальний прокурор без юридичної освіти, маразм
бред - это хамить незнакомым людям, как вы это делаете) А Сытник ваш драгоценный так забегался по прессухам и интервью, рассказывая, как они отлично работают, что ТУПО не обновил ключ) видно так сильно им в работе этот реестр нужен)
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IP: 46.227.35.---Evgen z PL17.12.2016 18:23
Oleg Koval:
бред. щоб ви знали цо не про це каже Ситник. Ідіть ж*пу цілувати Луценкові десь в інше місце. геніальний прокурор без юридичної освіти, маразм
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IP: 93.74.55.---ЦЮК17.12.2016 18:12
Можновладці хочуть мати кишенькове НАБУ для захисту своїх корисних інтересів. Тому все роблять і будуть робити, щоб цей орган дискредитувати,не дати йому власних повноважень щодо проведення гострих оперативно-розшукових заходів, заблокувати доступ до важливої державної інформації і таке інше. Представте собі на хвилиночку, що у нас з'явився дійсно незалежне НАБУ з необхідними повноваженням, окремий незалежний суд для розгляду корупційних справ, тоді більшості високопоставлених чиновників на чолі з окремими керівниками держави треба терміново пакувати валізи.
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