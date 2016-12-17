В ГПСУ разоблачили чиновников: разворовывали топливо и продукты

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Суббота, 17 декабря 2016, 17:30

В Госпогранслужбе разоблачили должностных лиц Одесского пограничного отряда, которые разворовывали и присваивали военное имущество.

Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе ГПСУ.

"Сотрудниками Отдельного отдела внутренней безопасности по Южному региональному управлению и военной прокуратуры Южного региона в Одесской области в рамках уголовного производства выявлена и прекращена противоправная деятельность отдельных должностных лиц Одесского пограничного отряда. Последние в течение длительного времени, злоупотребляя служебным положением, разворовывали и присваивали военное имущество - топливно-смазочные материалы и продукты питания", - отметили в ГПСУ.

Продолжаются следственные действия и устанавливаются обстоятельства уголовного преступления, а также размер нанесенного ущерба.

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IP: 37.140.189.---kerubino17.12.2016 18:32
Треба будувати тюрми ,бо пересадити потрібно всю владу з верху і до низу ,а генералів і всяких вищих чинів садити без суду і слідства ,бо там не злодіів одиниці ,а все інше бариги .
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