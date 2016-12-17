Президент Польши готов стать посредником в разрешении конфликта в Сейме

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что готов стать посредником между оппозицией и парламентским большинством для решения ситуации, которая произошла в Сейме.

Об этом сообщает Onet.pl.

"С беспокойством и тревогой наблюдал за вчерашними событиями в польском Сейме. Хочу обратиться ко всем сторонам, чтобы сохраняли спокойствие и чтобы работа Сейма проходила цивилизованно и с должной серьезностью - в соответствии с принципами парламентской демократии", - написал он в своем обращении.

Дуда заявил, что готов стать посредником, чтобы закончить спор по поводу событий в парламенте.

Он подчеркнул, что рассчитывает на добрую волю и здравый смысл оппозиции и парламентского большинства.

Дуда заявил, что понимает усилия спикера Кухцинского, чтобы как парламентарии, так и журналисты имели комфортные условия для труда, но он тоже понимает критические заявления со стороны представителей масс-медиа.

"Я хорошо знаю, насколько важен доступ общественности к информации о работе органов власти, особенно Сейма и Сената, которые осуществляют законодательную власть", - написал он, отметив, что любые изменения могут быть введены только после консультаций с представителями заинтересованных редакций.

"Так, чтобы не было впечатления, что ограничиваются возможности освещения работы парламента", - написал он.

Напомним, накануне оппозиция в знак протеста против ограничения работы журналистов в Сейме заблокировала парламентскую трибуну. Тем самым Сейм не смог продолжать дальнейшую работу, хотя на заседании ожидалось принятие бюджета на 2017 год.

Позже спикер Сейма перенес заседание в другое помещение, где депутаты приняли несколько законов, в том числе и бюджет. Голосование происходило путем поднятия рук. Оппозиция настаивает на незаконности этого голосования, поскольку для его начала не было кворума и требует созвать заседание на 20 декабря.

В ночь на субботу под зданием Сейма собрались более двух тысяч протестующих, которые заблокировали выходы из парламента. Однако полиция их оттеснила, и депутаты правящей партии смогли покинуть Сейм.

Протесты, которые начались вчера, 16 декабря, под Сеймом Польши, продолжаются и сегодня, ближе к полудню демонстранты прошли маршем к Президентскому дворцу.

Европейская правда