В Киеве новогодние праздники будут охранять дополнительные наряды полиции

29 просмотров
0
Суббота, 17 декабря 2016, 18:40

В Киеве 17 декабря с началом новогодних и рождественских праздников будет задействовано дополнительное количество нарядов полиции.

Об этом сообщили в столичном главке Национальной полиции Украины.

"17 декабря в Киеве начнутся несколько праздничных мероприятий: культурно-художественный проект "Главная елка страны. Новогодне-рождественские празднования в Киеве", "Новый год на Софии" на площадях Софиевская, Михайловская и Владимирском проезде, "Новогодний европейский городок на Почтовой площади", детский фольклорный фестиваль "Орели" в Национальном центре народной культуры "Музей Ивана Гончара" на ул. Лаврской", - говорится в сообщении НП.

Публичную безопасность и порядок в местах проведения праздничных мероприятий будут обеспечивать более 400 сотрудников подразделений столичной полиции и Управления патрульной полиции.

Темы: Киев празднования
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Суд вернул Киеву 75 га земель ландшафтного заказника "Жуков остров" 17 декабря 2016, 15:10
В Киеве определились с местом хранения скифского золота после возвращения 15 декабря 2016, 14:41
Ректор столичного института погорел на взятке 14 декабря 2016, 16:57
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Президент Польши готов стать посредником в разрешении конфликта в Сейме
В ГПУ говорят, что Сытник не подписал бумаги для доступа к ЕРДР
Сытник: Луценко забрал у НАБУ доступ к ЕРДР
В Крыму отпустили задержанного украинского активиста
Все новости
Ближе к Санте

Фотограф переместила тяжелобольных детей на Северный полюс

Истории о бизнесе

Творческая мастерская Катилася торба