АТО: Боевики стреляли по населенному пункту из противотанковых комплексов

В зоне проведения АТО зафиксирован 21 обстрел со стороны боевиков.

Об этом 17 декабря сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"На Луганском направлении из минометов и гранатометов российско-оккупационные войска вели огонь по Троицкому и Станице Луганской. По Новозвановке оккупанты стреляли из противотанковых управляемых ракетных комплексов", - говорится в сообщении.

Из минометов различных калибров боевики вели огонь по Красногоровке, Павлополю, Лебединскому, Широкино. Водяное обстреляли из 152- и 122 миллиметровой артиллерии. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Талаковку, Павлополь, Старогнатовку и Широкино.

На Донецком направлении по н.п. Невельское огонь вела 122 миллиметровая артиллерия боевиков, сообщили в штабе.