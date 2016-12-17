В непризнанном Приднестровье утвердили нового премьера, главу Центробанка и прокурора

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Суббота, 17 декабря 2016, 19:55

Верховный совет непризнанной Приднестровской Молдавской республики утвердила кандидатуры премьера, главу Центробанка и прокурора, которые 16 декабря предложил новоизбранный "президент" Приднестровья Вадим Красносельский.

Об этом сообщает местное издание NewsMaker со ссылкой на данные пресс-службы Верховного совета республики.

Премьером Приднестровья стал депутат Верховной Рады Александр Мартынов, Центробанк возглавил депутат, председатель правления "Агропромбанка" Владислав Тидвил, а прокурором непризнанной республики назначен Анатолий Гурецкий. 

Депутаты единогласно проголосовали за назначение всех кандидатов.

Как отмечает издание, до избрания депутатом приднестровского парламента Мартынов работал начальником экономического отдела спортклуба "Шериф", директором по экономике "Тираспольского хлебокомбината", начальником государственной службы налоговой политики и методологии бухгалтерского учета Министерства финансов и советником спикера Верховной Рады.

Гурецкий с 2006 по 2012 годы занимал должность прокурора Приднестровья. С 2001 по 2005 год работал президентом ФК "Тирасполь". С ноября 2005 года к октябрю 2006 года был министром юстиции непризнанной республики.

Темы: Приднестровье
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