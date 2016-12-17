СМИ: Wikileaks получил секретные документы Бундестага не от хакеров из РФ

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Суббота, 17 декабря 2016, 20:32

Секретные документы комитета Бундестага, который занимается расследованием масштабного слежения американского Агентства нацбезопасности попали в Wikileaks от человека, который работает в немецком парламенте.

Об этом сообщает DW со ссылкой на немецкий еженедельник Der Spiegel и спецслужбы Германии.

Ранее немецкая газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung сообщила, что следователи считали вероятной версию о том, что конфиденциальные файлы попали в Wikileaks в результате атаки российских хакеров на информационные системы Бундестага весной 2015 года.

"Официальный представитель немецкого парламента подтвердил Der Spiegel, что проводится расследование по факту "нарушения служебной тайны и обязанности неразглашения", - говорится в сообщении. По информации издания, полиция ищет злоумышленника среди сотрудников Бундестага.

Как известно, секретные документы появились на сайте Wikileaks 1 декабря и были датированы периодом с весны 2014-го по январь 2015 года. Они хранились на сервере администрации Бундестага. Доступ к этим файлам был у депутатов, входящих в комитет по расследованию слежения NSA.

Темы: СМИ хакеры
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