Для Охендовского попросят залог в 1,2 миллиона

Антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать об избрании главы ЦИК Михаила Охендовского залога в размере инкриминируемой ему суммы взятки - 1,2 млн. гривен.

Об этом 17 декабря в эфире телеканала "112 Украина" сообщил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Он сообщил, что САП получила от детективов НАБУ ходатайство об избрании меры пресечения для Охендовского 16 декабря.

"Сейчас мы это ходатайство изучаем, думаю, в понедельник (19 декабря) обратимся в суд с данным ходатайством", - отметил Холодницкий.

Как известно, директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что собрано достаточно доказательств для объявления главе ЦИК Михаилу Охендовскому подозрения о незаконном получении денег из "черной кассы" Партии регионов.

Руководитель САП Назар Холодницкий подписал подозрение Охендовскому в совершении преступления, которое было объявлено главе ЦИК в аэропорту, когда он вернулся из командировки.

По словам Холодницкого, документами так называемой "черной бухгалтерии" ПР подтверждаются четыре случая получения Охендовским наличных средств в офисе Партии регионов в Киеве на ул. Липской, 10, на общую сумму 16 734 долларов США.

Сам Охендовский заявил, что считает указанное уголовное производство сфабрикованным, но готов к сотрудничеству со следствием.

Главу ЦИК вызвали на допрос в НАБУ. Перед допросом, отвечая на вопрос о заявлениях Онищенко, что его регистрация как кандидата в нардепы в 2014 году происходила по звонку президента Петра Порошенко или из-за денег, Охендовский заявил, что к нему никто не обращался по этому вопросу.

Украинская правда