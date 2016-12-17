Холодницкий: Если Онищенко на предоставит доказательств за 10 дней, закроем производства

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет вынуждена закрыть производства, открытые по факту заявлений нардепа-беглеца Александра Онищенко о причастности его к преступлениям, которые ему инкриминирует НАБУ и ряду других преступлений.

Об этом 17 декабря в эфире телеканала "112 Украина" заявил глава САП Назар Холодницкий.

Он отметил, что САП открыла производство по публичными заявлениями Онищенко.

"Мы еще раз просим предоставить все необходимые материалы. Но доказательств по фактам, о которых он (Онищенко) говорит, мы не слышим, видим только его интервью тем или иным изданиям. Надо с этим заканчивать. Если в течение 10 дней он не предоставит никакой информации, которая подтвердит сделанные им заявления, наверное, производства надо будет закрывать. Поскольку быть на поводке и играть в этот сериал, наверное, правоохранительные органы не должны. Сказал "а" - скажи и "б", "в", "г "и предоставь материалы, на основании чего ты это заявил", - отметил Холодницкий.

Глава САП добавил, что от Онищенко только звучат заявления о его "готовности предоставить все материалы, если НАБУ захочет с ним работать, но дальше этого дело не идет".

"Мы ему предлагали встречу в стране ЕС, не в Лондоне... потому что есть предел самоуважения и допустимости ... Играть в его игры мы не собираемся. Мы предлагали Варшаву - ближайший город, максимально приближенный к Украине территориально. Он отказался, хочет в Лондоне. Мы в Лондон не поедем. Есть возможность и другим способом предоставить информацию", - заявил Холодницкий.

Как известно, НАБУ начало досудебное расследование фактов, которые были озвучены в заявлениях нардепа Александра Онищенко, которого разыскивают по подозрению в совершении экономических преступлений.

Напомним, что, находясь в Великобритании, Онищенко заявил, что через него АП осуществляла подкуп депутатов ради определенных голосований. Он отметил, что готов передать эти материалы НАБУ, но не хочет это делать в Варшаве, где, по его словам, представители НАБУ предлагали ему встречу.

Онищенко обнародовал первую часть своих записей, на которых Онищенко разговаривает с якобы депутатом Олесем Довгим, который по его утверждению приехал с ним договариваться.

Довгий подтвердил встречи с Онищенко и рассказал свою версию.

Украинская правда