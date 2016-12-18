Польское правительство обвинило оппозицию в разжигании вражды

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Воскресенье, 18 декабря 2016, 00:31

Оппозиция разжигает ненужные отрицательные эмоции в стране и пытается противопоставить себя полякам.

Об этом в телеобращении к польскому народу в субботу вечером заявила глава польского правительства Беата Шидло, передает Укринформ.

"Режиссеры этих событий (блокирование трибуны и протестов под Сеймом - ред.) Должны сегодня отчетливо услышать: вы делаете плохо, вредите Польше, противитесь общему благу. На конфликте и чувстве обиды вы хотите строить свой политический капитал", - обратилась Шидло к оппозиционным политикам, добавив, что это "большая ошибка".

Она подчеркнула, что именно оппозиция вызвала "радикальные политические эмоции", которые не имеют никакого отношения к реальной ситуации в Польше. По убеждению Шидло, таким образом оппозиция пытается утолить свою фрустрацию от потери власти.

"Можно спорить, отличаться в политических взглядах, но нельзя сталкивать поляков между собой, как это делается сегодня", - отметила Шидло.

Она призвала к диалогу и искать то, что объединяет.

Глава правительства возразила оппозиции, что в стране ситуация ухудшилась. Она подчеркнула, что наоборот, за последний год сделано больше положительного, чем за последние восемь лет предыдущей коалиции.

Шидло выразила надежду, что встреча маршала Сената Станислава Карчевского с представителями позволит решить проблему доступа журналистов в Сейм.

Оценивая выступление Шидло, лидер оппозиционной партии "Современная" (.N) Рышард Петру заявил, что в своем выступлении она никоим образом не вспомнила об ошибках власти, допущенные за последние дни: ограничение деятельности СМИ в Сейме, проведение заседания нижней палаты парламента вне зала заседаний без кворума и безосновательного исключения депутата из участия в заседании Сейме.

Как известно, в ночь на субботу под зданием Сейма собрались более двух тысяч протестующих, которые заблокировали выходы из парламента. Однако полиция их оттеснила, и депутаты правящей партии смогли покинуть Сейм.

Протесты, которые начались 16 декабря под Сеймом Польши, продолжаются и сегодня, ближе к полудню демонстранты прошли маршем к Президентскому дворцу.

Темы: Польша
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