Холодницкий: Савченко должна была согласовать свой визит в Минск

Поездки народных депутатов в другие страны, в частности, Беларусь, требуют согласования с МИД, поскольку парламентарии имеют доступ к государственной тайне.

Об этом Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сказал в эфире "112 Украина", комментируя поездку Надежды Савченко в столицу Белоруссии на переговоры с главарями боевиков "ЛДНР".

"Сам факт поездки, если лицо имеет доступ в государственной тайне и выдержало все вопросы гостайны, поскольку это другая страна, поэтому факт поездки каких-либо вопросов в рамках Уголовного кодекса у меня, как юриста, не вызывает. Другой вопрос – действительно ли так действительно нужно делать, поскольку это являются межгосударственные отношения между Украиной и государством-агрессором при посредничестве третьей страны. Такие вопросы, я считаю, как и любые другие визиты в иные страны должны быть согласованы по крайней мере с МИД – органом, который от имени Украины представляет ее в международных отношениях", - убежден Холодницкий.

Как известно, 7 декабря Савченко тайно посетила Минск, где при посредничестве Федеральной службы безопасности России встретилась с главарями так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

13 декабря Савченко вышла из состава партии "Батькивщина", но оставалась в одноименной парламентской фракции.

15 декабря "Батькивщина" приняла решение об исключении нардепа Надежды Савченко из состава фракции.

За спинами официальных переговорщиков трехсторонней контактной группы бывший политзаключенный России Савченко и пророссийские боевики говорили о пленных.

Позже стало известно, что народные депутаты будут инициировать исключение нардепа Надежды Савченко из состава комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны.