Оккупанты обстреляли Водяное и Невельское из тяжелой артиллерии

585 просмотров
0
Воскресенье, 18 декабря 2016, 07:32

За прошедшие сутки боевики, применяя запрещенное Минскими соглашениями вооружение, осуществили 40 обстрелов позиций сил АТО.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении террористы вели огонь из минометов по Красногоровке, Павлополю, Лебединскому, Широкиному. Водяное обстреляли из 152 и 122-миллиметровой артиллерии. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Лебединский, Талаковку, Павлополь, Старогнатовку и Широкино. Из вооружения БМП - Водяное.

На Луганском направлении из минометов и гранатометов российско-оккупационные войска вели огонь по Троицкому и Станице Луганской. Новозвановку обстреляли из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На Донецком направлении по Невельскому огонь вела 122-миллиметровая артиллерия. Из минометов, гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг обстрелял Луганское, Авдеевку и Майорск.

Темы: Донбасс АТО боевые действия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Аброськин показал последствия обстрелов Водяного 18 декабря 2016, 06:02
Установлено местонахождение 58 пленных на Донбассе - Геращенко 18 декабря 2016, 03:16
ОБСЕ сообщает о нарушениях тишины на участках разведения сил в зоне АТО 18 декабря 2016, 01:35
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Савченко не обязана сообщать СБУ о переговорах с боевиками - Тандит
Установлено местонахождение 58 пленных на Донбассе - Геращенко
Для Охендовского попросят залог в 1,2 миллиона
Президент Польши готов стать посредником в разрешении конфликта в Сейме
Все новости
Ближе к Санте

Фотограф переместила тяжелобольных детей на Северный полюс

Ученые объяснили

700 млн подарков за ночь – как Санте удается успеть к каждому ребенку