В Донецкой области выборы от "горячих голов" охраняют спецназовцы

В Донецкой области в некоторые населенные пункты, где в воскресенье проходят выборы в объединенных территориальных общинах, командированы подразделения спецназначения областной полиции.

Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что голосование на первых местных выборах в объединенных территориальных общинах происходят в Николаевке Славянского района, Соледаре и Ильиновке Константиновского района.

"Некоторые "горячие головы"-кандидаты в депутаты местных советов планируют свои "решающие битвы", как в последний раз в жизни", - заявил начальник областной полиции.

"Для обеспечения правопорядка во время избирательного процесса в некоторых населенных пунктах Славянского, Бахмутского и Константиновского районов перевел личный состав указанных территориальных подразделений на усиленный вариант несения службы. Из Мариуполя в эти населенные пункты для усиления охраны общественного порядка и недопущения любых попыток дестабилизации ситуации командированы подразделения спецназначения полиции Донецкой области", - написал он.

Аброськин добавил, что "не рекомендовал бы этим "горячим головам" совершать противозаконные действия по срыву избирательного процесса и дестабилизации ситуации в регионе".

Как известно, в это воскресенье украинцы продолжают выбирать органы местной власти в 144 объединенных территориальных общинах. Участие в голосовании примут жители 76 сельских, 46 поселковых и 21 городских общин в 22 регионах Украины, также избирается 1 староста.

Украинская правда