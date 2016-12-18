В Житомирской области наблюдателя силой и с угрозами выгнали с участка

В Житомирской области к наблюдателю гражданской сети "Опора" применили физическую силу и с угрозами выгнали с участка.

На участке №180830, в с. Заборочье Олевского района, наблюдатель "Опоры" обнаружил, что избирательная урна полноценно опломбирована только с одной стороны, а с другой пломба вообще никак не закреплена. Учитывая это у наблюдателя возникло подозрение, что урна опломбирована таким образом, чтобы ее можно было открыть, не повредив пломбу.

Позвонив в полицию, чтобы сообщить о ситуации, представитель "Опоры" услышал в ответ, что именно он, как наблюдатель, должен следить, чтобы с урной ничего не случилось. Полицейский, который уже присутствовал на участке, тоже не отреагировал должным образом, сказав, что охраняет бюллетени.

Впрочем, урну таки доопломбировали соответствии с требованиями, однако к наблюдателю члены комиссии применили физическую силу, а затем выгнали его с участка, угрожая при этом.

"Садись в машину и езжай, потому что потом вообще не уедешь", - такие слова прозвучали от председателя комиссии, заявляет "Опора".

Когда на место происшествия прибыла полиция, наблюдатель написал заявление об угрозах и препятствовании деятельности официального наблюдателя от общественной организации.

Учитывая обстоятельства, в частности несвоевременную реакцию полиции, опасаясь о состоянии здоровья и жизни своего представителя, "Опора" сообщает о прекращении работы наблюдателя на данной УИК и надеется на эффективное реагирование на инцидент Национальной полиции.

Кроме того, в Винницкой области в селе Тимановка Тульчинского района на УИК №051204 наблюдателям "Опоры" не позволяют перемещаться по участку и требуют сидеть в четко отведенном месте для наблюдателей.

Председатель УИК мотивирует такое решение тем, что во время инструктажа, который проводился для членов УИК в Тульчине, им говорили, что наблюдатели не имеют права ходить по участку.

Кроме того, в Сумской области на избирательном участке №590237, расположенном в с. Большой Прикил Краснопольского района (Миропольская община) в присутствии наблюдателей бюллетени без паспорта получили два избиратели. После замечания оба показали паспорта и смогли проголосовать. Интересно, что один из тех, кто хотел проголосовать без паспорта - участковый инспектор полиции в этом селе.

Также наблюдатели "Опоры" сообщают, что участок расположен в помещении без отопления. Члены комиссии греются двумя маленькими обогревателями.

Вместе с тем, Комитет избирателей Украины сообщает, что в селе Стрельчинцы Немировского района Винницкой области зафиксирован факт раздачи денег в поддержку одного из кандидатов на пост главы Немировской объединенной общины.

Как сообщили наблюдатели КИУ, жителей села возмутили такие действия и они сообщили о факте подкупа правоохранительные органы. По результатам рассмотрения открыто уголовное производство.

На Житомирщине наблюдатели КИУ зафиксировали факты выдачи избирателям нескольких бюллетеней. Так, на участке №180451 (город Коростышев), расположенном в профессионально-аграрном лицее один из избирателей получил четыре бюллетеня.

Факт нарушения задокументирован, на избирательный участок выехали представители правоохранительных органов.

Комитет избирателей отмечает, что в воскресенье проходят самые масштабные выборы с момента очередных местных выборов 25 октября 2015 года.

Выборы проходят в 143 объединенных территориальных общинах (ОТГ) из 22 областей Украины. Они охватывают 1,9 тыс. населенных пунктов, где зарегистрировано более 1 млн. избирателей.

18 декабря граждане будут избирать 3,2 тыс. депутатов местных советов (566 - городских, 1092 - поселковых, 1596 - сельских) и 143 городских, поселковых, сельских голов (21 - городского, 46 - поселковых, 76 - сельских).

Выборы 18 декабря станут седьмыми большими выборами в объединенных общинах (не считая выборов старост). До этого самые большие выборы проходили в октябре 2015 года (в 159 ОТГ), марте 2016 года (в 10 ОТГ), августе 2016 (в 7 ОТГ) и декабре 2016 (11.12.16 - в 41 ОТГ). Среди знаковых событий: избрание первого в Украине старосты (выборы 17.01.16), а также создание объединенных общин во всех без исключения областях Украины (выборы 27.03.16).

После голосования 18 декабря в Украине будет 367 ОТГ, которые уже провели первые выборы.

Украинская правда