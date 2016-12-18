Из плена боевиков освободили "киборга" Колодия

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Воскресенье, 18 декабря 2016, 14:21

Из плена боевиков освобожден десантник 80 аэромобильной бригады, защитник Донецкого аэропорта Тарас Колодий.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко в Twitter.

"Только что председатель СБУ доложил об освобождении нашего Киборга Тараса Колодия. После почти 2 лет плена он на свободе", - написал Порошенко.

"Десантник 80 аэромобильной бригады, львовянин Тарас Колодий после почти двух лет в плену уже на свободе", - написал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

В свою очередь, первый вице-спикер Ирина Геращенко сообщила, что Колодий уже на украинской территории и скоро будет в Киеве.

Она сообщила, что по поручению президента боец пройдет лечение в клинике 4 управления.

"Мы с СБУ, волонтерами, церковью боролись за его освобождение вместе почти 2 года", - добавила Геращенко.

Украинская правда

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