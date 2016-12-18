Из плена боевиков освободили "киборга" Колодия

Из плена боевиков освобожден десантник 80 аэромобильной бригады, защитник Донецкого аэропорта Тарас Колодий.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко в Twitter.

Щойно голова СБУ доповів про звільнення нашого Кіборга Тараса Колодія. Після майже 2 років полону він на волі. Дякую всім, хто сприяв цьому! — Петро Порошенко (@poroshenko) 18 грудня 2016 р.

"Только что председатель СБУ доложил об освобождении нашего Киборга Тараса Колодия. После почти 2 лет плена он на свободе", - написал Порошенко.

"Десантник 80 аэромобильной бригады, львовянин Тарас Колодий после почти двух лет в плену уже на свободе", - написал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

В свою очередь, первый вице-спикер Ирина Геращенко сообщила, что Колодий уже на украинской территории и скоро будет в Киеве.

Она сообщила, что по поручению президента боец пройдет лечение в клинике 4 управления.

"Мы с СБУ, волонтерами, церковью боролись за его освобождение вместе почти 2 года", - добавила Геращенко.

Украинская правда