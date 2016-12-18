СНБО соберется в воскресенье вечером, тема "Приватбанк" - источник

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Воскресенье, 18 декабря 2016, 17:13

В администрации президента Украины вечером 18 декабря планируется заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информированный источник.

Какие вопросы будут выноситься на обсуждение Совета нацбезопасности и обороны, пока неизвестно, официального подтверждения информации о заседании в настоящее время нет.

Вместе с тем источник "Украинской правды", близкий к СНБО, сообщил, что темой встречи Совета нацбезопасности и обороны вечером в воскресенье будет "Приватбанк".

Темы: СНБО Порошенко Приват
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Комментарии — 2
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IP: 91.195.3.---ZEUS18.12.2016 17:43
Ничего конкретного, слухи, домыслы и информация от "очень достоверных источников". После всех этих историй с Приватом, явно попахивающих заказухой, хочется поймать авторов этих новостей и вставить держак от вантуза им в одно место для профилактики) Гонгадзе в гробу переворачивается от статеек и заметок нынешней УП
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IP: 93.78.141.---Svoj18.12.2016 17:19
Судя по всему мы привели к власти дебилов... Они почему то решили, что вкладчики и клиенты Привата доверяют вывеске над входом. Клиенты доверяют ВЛАДЕЛЬЦАМ банка. Тем, которые сейчас. После вашей тупой, неуместной национализации клиенты банка отнесутся к этому как к раскулачиванию и никак иначе. Это приведет к массовому оттоку денег в домашние кубышки при первой же возможности. Причем из ВСЕХ банков. Банки просто лягут. А идеологов национализации Привата будут ловить и бить чем попало.
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