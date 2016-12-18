СНБО соберется в воскресенье вечером, тема "Приватбанк" - источник

В администрации президента Украины вечером 18 декабря планируется заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информированный источник.

Какие вопросы будут выноситься на обсуждение Совета нацбезопасности и обороны, пока неизвестно, официального подтверждения информации о заседании в настоящее время нет.

Вместе с тем источник "Украинской правды", близкий к СНБО, сообщил, что темой встречи Совета нацбезопасности и обороны вечером в воскресенье будет "Приватбанк".