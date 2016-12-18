На должность губернатора Одесской области претендует 31 кандидат

Конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы допустила 31 претендента к участию в конкурсе на занятие должности председателя Одесской областной государственной администрации.

Как сообщили в Нацагентстве по вопросам госслужбы, претендентами на должность являются 2 депутата Рады Геннадий Чекита (БПП) и Юрий Чижмарь (РП), экс-министр транспорта и связи, экс-председатель Запорожской ОГА Евгений Червоненко, глава комитета по региональной политике и развитию банковского дела ассоциации "Украинский кредитно-банковский союз" Василий Горбаль и помощник-консультант депутата Рады от группы "Партия "Возрождение" Александра Пресмана Анна Трифан.

Также к конкурсу допустили голову Окнянской РГА Владимира Гавриша, и.о. руководителя главного управления Государственной фискальной службы в Днепропетровской области Оксану Томчук, директора ГП "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг" Максима Степанова, и.о. генерального директора ГП "Управление Вохор" Александра Терещука и мэра Балты (Одесская область) Сергея Мазура.

Также допущены к конкурсу президент "Международного центра экономики и права" Александр Ващенко, руководитель управления по чрезвычайным ситуациям и оборонной работе Одесской ОГА Сергей Помазан, директор департамента развития инфраструктуры и ЖКХ Одесской ОГА Владимир Левицкий, замуправляющего делами аппарата Одесской ОГА Юлия Мельник, директор компании "Укртехнопроект" Владислав Григорчук, руководитель отдела "Центр помощи участникам АТО" Александр Тимошенко, советник ГП "ЗакордонНафтогаз" НАК "Нафтогаз Украины" Валерий Степанов, советник по экономическим вопросам ООО "Кредо" Дмитрий Спивак, руководитель ремонтно-строительного отдела ЗАО "Одессельмаш" Максим Бердник и советник главы правления ОАО "Акционерный банк "Пивденный" Петр Лукьянчук.

На должность также претендуют доцент Одесского регионального института госуправления Александр Остапенко, исполнительный директор ООО "Центр поддержки бизнеса" Артем Ващиленко, государственный регистратор Одесской дирекции "Укрпочты" Дмитрий Соколянский, замглавы представительства компании "СиБиЕмОйлплс" Роман Саромага, президент ООО "Украинские навигационные системы" Игорь Смирнов, юрист ЗАО "Райз-Максимка" Артур Вингловская, менеджер по связям с общественностью ГП "Одесский порт" Алексей Цихоцкий, замдиректора ООО "Альбатранс" Игорь Скосар, а также Игорь Ромененко, Елизавета Пушко-Цибуляк и Анатолий Ворохаев (все - временно неработающие).

Конкурс начнется 20 декабря в 10:00.

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