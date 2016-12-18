Выборы: На Херсонщине в УИК обвалился потолок, на Житомирщине подвозят избирателей

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Воскресенье, 18 декабря 2016, 18:44

В ходе выборов в местных общинах наблюдатели фиксируют нарушения, подвоз избирателей и ненадлежащее материально-техническое обеспечение комиссий.

Как сообщили в ГС "ОПОРА", в частности на УИК №650347 в селе Дмитровка Каховского района в здании продолжаются ремонтные работы.

"В помещении отсутствует верхнее покрытие крыши, часть потолка обвалилась. Помещение УИК отапливается только печкой на дровах, которая находится в подсобке. Наблюдатели обращают внимание на ненадлежащее материально-техническое обеспечение избирательной комиссии со стороны органов местного самоуправления", - говорится в сообщении "ОПОРЫ". 

 

На участке в с. Кораблище Млыновской объединенной территориальной общины сейф с бюллетенями и охрану на избирательный участок доставили на санях.

"На УИК не обеспечены условия для нормальной работы комиссии и несения службы правоохранителями", - сообщают наблюдатели.

В Житомирской области на УИК №180078 в с.Озеряны кабинка для голосования расположена так, что из окна можно увидеть, как голосуют избиратели.

 

Кроме того, на Житомирщине в Черняховском районе избирательная комиссия приняла решение о разрешении голосовать без паспортов.

"Решение комиссии сильнее Закона Украины о Местных выборах и Уголовном кодексе Украины. Уже 2 часа наблюдатели ждут полицию", - сообщила "ОПОРА".

 

Также, по данным "ОПОРЫ", на избирательный участок №180353 в с. Станишевка Житомирского района, подвезли 20 человек.

"Один из мужчин, которые вышли из автобуса, в ответ на вопрос наблюдателя сказал, что это его частный автобус. В то же время женщина, которая назвала себя организатором подвоза, отметила, что ничего плохого она не делает, ничего не нарушает, потому что никому не указывала, за кого голосовать", - говорится в сообщении.

Как известно, выборы глав и советов 143 терробщин проходят в 22 областях. В частности избираются 76 сельских голов, 45 поселковых голов, 21 мэр, один староста и соответствующие местные советы.

Украинская правда

Темы: виборы
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