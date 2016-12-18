Выборы: "Батькивщина" заявила о "каруселях" и админресурсе провластных кандидатов

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Воскресенье, 18 декабря 2016, 20:13

Партия "Батькивщина" заявляет о многочисленных фактах нарушения законодательства со стороны кандидатов от провластных политсил на выборах глав и советов объединенных территориальных общин.

Как говорится в сообщении пресс-службы "Батькивщины", в Коропском районе Черниговской области зафиксированы факты подкупа избирателей.

"Здесь кандидаты от правящей политической силы вместе с деньгами выдавали избирателям инструкции, как правильно голосовать. Эта же политическая сила в Носовском районе Черниговской области устроила "карусели". Так, на избирательном участке в с.Володькова Девица кандидаты от этой политсилы выдавали избирателям по 3500 гривен за "правильное" голосование", - заявили в "Батькивщине". 

В с.Новолатовка Широкинского района Днепропетровской области наблюдатели зафиксировали факт подкупа избирателей и вызвали полицейских. Но полицейские, вместо фиксации подкупа, начали создавать условия для уничтожения фактов преступления.

Со ссылкой на данные независимых наблюдателей, в "Батькивщине" также заявили о фальсификации и нарушении избирательного законодательства в Житомирской, Донецкой и других областях.

Темы: виборы Батькивщина
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