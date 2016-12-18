Скандальный победитель конкурса на должность директора заповедника отказался от назначения

4501 просмотр
0
Воскресенье, 18 декабря 2016, 21:08

Кандидат на должность директора НПП "Тузловские лиманы" Виталий Чакир после конкурса Минэкологии и природных ресурсов отказался от должности.

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на общественного активиста и эколога Владислава Балинского.

"Он под давлением Министерства написал заявление о том, что больше не претендует на должность директора НПП "Тузловские лиманы", - заявил Балинский.

По его словам, победа в конкурсе автоматически перешла следующему кандидату - Олегу Куракову - который набрал лишь 22 балла из 135 возможных. Как отмечает издание, о новом победителе общественные активисты отзываются также не лучшим образом.

Вместе с тем в облсовете уверяют, что не давали рекомендаций Чакиру: документ подписал первый заместитель председателя облсовета Олег Радковский по личной инициативе.

"Олег Радковский выразил личную субъективное мнение о том, что Виталий Чакир имеет необходимые знания и опыт и является оптимальной кандидатурой для вакантной должности директора Национального природного парка. Рекомендательное письмо не является позицией облсовета, а является личной рекомендацией первого заместителя председателя облсовета", - говорится в сообщении областного совета.

Как известно, Виталий Чакир победил в конкурсе на должность директора национального природного парка "Тузловские лиманы", хотя во время конкурса не ответил на один вопрос комиссии. О результате конкурса говорилось в сообщении Минэкологии.

Позже в Министерстве экологии заявили, что пока не назначали Чакира на должность директора НПП "Тузловские лиманы".

Темы: экология Одесская область
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Минэкологии божится, что пока не назначало директором "незнайку" 12 декабря 2016, 15:35
Минэкологии может поставить руководителем Нацпарка человека, не знающего, что такое экосистема 12 декабря 2016, 13:13
Украина утопает в мусоре, местные власти саботируют работу – Семерак 9 декабря 2016, 11:08
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В "Приватбанке" рассказали о причинах и последствиях национализации
"Приватбанк" возглавит экс-министр финансов Шлапак
"Приватбанк" переходит в 100% собственность государства - Кабмин
Кабмин и СНБО поддержали национализацию "Приватбанка"
Все новости
Другой город

Где есть, пить и развлекаться в Чернигове

Книги

Куры, зубры, собаки, пчелы и цветы: особенные детские книги 2016 года