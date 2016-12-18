Скандальный победитель конкурса на должность директора заповедника отказался от назначения

Кандидат на должность директора НПП "Тузловские лиманы" Виталий Чакир после конкурса Минэкологии и природных ресурсов отказался от должности.

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на общественного активиста и эколога Владислава Балинского.

"Он под давлением Министерства написал заявление о том, что больше не претендует на должность директора НПП "Тузловские лиманы", - заявил Балинский.

По его словам, победа в конкурсе автоматически перешла следующему кандидату - Олегу Куракову - который набрал лишь 22 балла из 135 возможных. Как отмечает издание, о новом победителе общественные активисты отзываются также не лучшим образом.

Вместе с тем в облсовете уверяют, что не давали рекомендаций Чакиру: документ подписал первый заместитель председателя облсовета Олег Радковский по личной инициативе.

"Олег Радковский выразил личную субъективное мнение о том, что Виталий Чакир имеет необходимые знания и опыт и является оптимальной кандидатурой для вакантной должности директора Национального природного парка. Рекомендательное письмо не является позицией облсовета, а является личной рекомендацией первого заместителя председателя облсовета", - говорится в сообщении областного совета.

Как известно, Виталий Чакир победил в конкурсе на должность директора национального природного парка "Тузловские лиманы", хотя во время конкурса не ответил на один вопрос комиссии. О результате конкурса говорилось в сообщении Минэкологии.

Позже в Министерстве экологии заявили, что пока не назначали Чакира на должность директора НПП "Тузловские лиманы".