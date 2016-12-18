В ОРЛО заявили, что украинские военные пытались прорваться в Калиновку

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Воскресенье, 18 декабря 2016, 21:28

Боевики "Луганской народной республики" заявили о потерях украинских военных в количестве 10 человек убитыми и 20 раненых в результате попытки войти в населенный пункт Калиновка на временно подконтрольной террористам территории Луганской области.

О боевом столкновении вечером 18 декабря сообщил онлайн-ресурс боевиков "Луганский информцентр" со ссылкой на так называемую Народную милицию "ЛНР".

"В районе н.п. Калиновка боестолкновение с ВСУ, потери противника составили около 10 погибших, более 20 раненых, уничтожены 2 БМП", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в результате боестолкновения ранены двое боевиков, еще двое пропали без вести.

"В ходе артиллерийской поддержки попытки прорыва в районе с.Калиновка ВСУ выпустили по позициям "ЛНР" более 150 артиллерийских снарядов и минометных мин", - заявили боевики.

По сообщению инфоцентра, участие в атаке принимали подразделения 54 бригады ВСУ.

Темы: "ЛНР" жертвы
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Комментарии — 6
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IP: 176.108.7.---mukha18.12.2016 22:53
Бред ватников! ЗСУ без приказа не могут двинуться ни на метр, это вам не ОРЛО. Твари которые никак не уймутся с ватниковыми головами. Чтоб вы сдохли.
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IP: 93.78.17.---dniprovec18.12.2016 22:25
Або москоити п'яні, або УП не ту Калинівку на мапі вказало. Калинівка біля Ровеньок !? В 20 км. від кордону з Московською Ордою ? Там українських військ з 2014 року не було, що за маячня ? А те що орки почнуть верещати про "наступ" ВСУ, було очікувано, адже потрібно відволікти увагу від наступу на Світлодарській дузі. Схема стара та замизгана.
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IP: 212.117.180.---viter2518.12.2016 22:21
Якесь "гонево". Як "українські військові" опинилися біля Калинівки (між Ровеньками й Свєрдловськом, як то видно на карті)? Може згаданий "інфоцентр", граючись у якісь шутери, "щось курить"? (варто таку "інформацію" поширювати?)
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IP: 93.78.17.---dniprovec18.12.2016 22:15
Або московити п'яні, або в УП не ту Калинівку показують на мапі. Калинівка біля Ровеньок !? В 20 км. від кордону з Московською Ордою !? Там українських військ з 2014 року не було, що за маячня ? А поява свіжих "данних" про наступ ВСУ на "мирных шахтёров", була очікувана, після заяви України про наступ московитів, їх шостаки з Луганди кинулись верещати, що це на них наступають. Схема стара та замизгана.
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IP: 109.95.47.---Fry18.12.2016 22:12
Якщо україньским журналістам не вистачає розуму не поширювати пропагандиські повідомлення ворога, потрібно запроваджувати воєнну цензуру.
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