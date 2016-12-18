Кононенко уверен, что с "Приватом" все будет хорошо"

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Воскресенье, 18 декабря 2016, 21:38

Парламент готов оперативно отреагировать и в случае необходимости поддержать соответствующие законопроекты для обеспечения стабильности банковской системы.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил нардеп от "БПП" Игорь Кононенко, комментируя вопрос о возможной национализации "Приватбанка".

"Уверен, что с "Приватом" все будет хорошо ... Это большой системный банк. Если в этом контексте что-то потребуется от парламента и будет внесен соответствующий законопроект с точки зрения поддержания стабильности банковской системы - мы оперативно на это отреагируем", - отметил он.

При этом Кононенко отметил, что не владеет информацией о каких-либо договоренностях с владельцем "Приватбанка" Игорем Коломойским и будет ли он присутствовать на правительственном совещании 18 декабря.

Украинская правда

Темы: Приват Кононенко
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