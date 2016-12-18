Постпред РФ в ООН рассказал об альтернативном проекте резолюции по Сирии
Члены Совета Безопасности ООН согласовали компромиссный вариант проекта резолюции о присутствии наблюдателей ООН в сирийском Алеппо.
Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина.
По его словам, голосование состоится 19 декабря, ориентировочно в 17:00 по московскому времени.
"Есть хороший текст проекта резолюции, мы договорились голосовать завтра", - заявил Чуркин по итогам консультаций, которые длились более трех часов.
Ранее "France24" сообщало, что Россия заявили о намерении ветировать французский проект резолюции о направлении наблюдателей ООН в Алеппо.
По словам Чуркина, Россия не допустит принятия Совбезом ООН французской резолюции.
"Мы считаем, что то, что они предлагают, невозможно и опасно", - заявил постпред РФ.
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