Выборы: Наблюдатели сообщили о нарушениях на Днепропетровщине и Львовщине

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Воскресенье, 18 декабря 2016, 23:42

На Днепропетровщине в с.Васильковка на УИК №120036 члены комисии еще до завершения голосования погасили избирательные бюллетени для голосования по месту пребывания.

Об этом сообщили наблюдатели ГС "ОПОРА".

"ОПОРА зафиксировала факт нарушения и составила соответствующий акт", - говорится в сообщении.

 

На Львовщине на УИК №460948 в с.Пасики-Зубрицкие наблюдателей ОПОРЫ не допускали в помещение участка.

"Работник коммунального предприятия толкала и физически препятствовала проходу наблюдателей на участок. Приехал наряд милиции. Участники инцидента пишут объяснения", - сообщили в "ОПОРЕ".

В Черкасской области в УИК №710559 (Тальновский район) с приглашением для голосования пришла гражданка Российской Федерации.

"Председатель УИК отказала ей в возможности принять участие в выборах. Гражданка России объяснила свой приход тем, что получила приглашение прийти и проголосовать, ведь была внесена в список избирателей. Поэтому пришла на участок спросить, имеет ли она право проголосовать на этих выборах. Стоит отметить, что данное лицо имеет вид на жительство в Украине и местную регистрацию", - сообщили в "ОПОРЕ". 

Наблюдатели сообщили в полицию об этом инциденте.

По данным ОПОРЫ, по состоянию на 20:00, самая высокая явка на выборах составила на Волыни и Закарпатье (72,2 и 79,23% соответственно), самая низкая - в Херсонской области (38,15%).

Украинская правда

Темы: виборы
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