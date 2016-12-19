Активисты: Е-декларирование под угрозой отмены Конституционным Судом

3526 просмотров
0
Понедельник, 19 декабря 2016, 00:32

22 декабря Конституционный Суд будет рассматривать соответствие е-декларирования Конституции Украины.

Существует вероятность, что суд может признать неконституционными положения закона о е-декларировании, благодаря которым чиновников можно будет привлечь к ответственности.

Об этом сообщила председатель Совета ОО "Общественный люстрационный комитет" Саша Дрик в блоге "Украинской правды".

С просьбой признать неконституционными положения закона о е-декларировании в Конституционный суд обратились еще в декабре 2015 года 48 нардепов, в основном - бывшие соратники беглого президента Виктора Януковича.

"Парламентарии просят признать неконституционными (фактически - отменить) обязанность декларировать: имущество членов семьи, объекты незавершенного строительства, ценное движимое имущество, наличные средства, финансовые обязательства, сведения о существенных изменениях в имущественном состоянии и сведения об объектах декларирования, принадлежащих третьим лицам, но которыми пользуются декларант или члены его семьи", - говорится в сообщении.

Кроме того, нардепы просят запретить Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции:

- пользоваться реестрами и информационными базами для проверки деклараций;

- определять точность оценки задекларированных активов при полной проверке деклараций;

- проводить мониторинг образа жизни по заявлениям граждан, из СМИ и других источников информации.

Также парламентарии фактически требуют закрыть свободный круглосуточный доступ в Единый государственный реестр деклараций и отменить уголовную ответственность за декларирование заведомо недостоверных сведений в декларациях.

 

"Анализ представления свидетельствует, что оснований для признания этих положений закона неконституционными нет. Отсутствие правового обоснования по большинству оспариваемых положений вообще делает их неподходящими требованиям, предусмотренным Конституцией Украины и Законом Украины "О Конституционном Суде Украины". Регионалы очень "лениво" написали это представление - очевидно, рассчитывая, что для ручного КСУ и этого будет достаточно",-  написала Дрик.

При этом она подчеркнула, что все-таки такая опасность "остается высокой", поскольку треть действующего состава суда фигурирует в уголовном производстве ГПУ за вынесение заведомо неправосудных решений.

"Фактически, судьба е-декларирования сейчас находится в руках тех, кто в 2010 предоставил неограниченные полномочия Януковичу. Учитывая, что решение КСУ невозможно ни отменить, ни оспорить, это делает КСУ единственным органом, который может отменить любой закон в Украине. Неудивительно, что Президент Порошенко несмотря на прямое требование парламента, за которую сам и голосовал, за 2 года так и не уволил судей, в частности, председателя суда Юрия Баулина", - отметила Дрик.

Темы: декларация Конституционный Суд
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
24-летний прокурор оказался владельцем имущества на полмиллиона долларов 16 декабря 2016, 15:36
Глава НАПК купила три гаража за почти 140 000 гривен 16 декабря 2016, 13:32
Гройсман продал фирме жены недвижимости на более 8 млн гривен 16 декабря 2016, 12:41
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В "Приватбанке" рассказали о причинах и последствиях национализации
"Приватбанк" возглавит экс-министр финансов Шлапак
"Приватбанк" переходит в 100% собственность государства - Кабмин
Кабмин и СНБО поддержали национализацию "Приватбанка"
Все новости
Новогодние корпоративы

Инструкция для интроверта

Истории о бизнесе

Творческая мастерская Катилася торба