В Польше оппозиция требует отставки маршалка Сейма

Маршалок Сейма Марек Кухцинский привел к кризису в Польше и польском парламенте и должен за это подать в отставку.

Об этом после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой заявил лидер крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" (РО) Гжегож Схетына, передает "Укринформ".

"После того, что случилось, мы считаем, что он (Кухцинский – ред.) привел к этому кризису и он за него отвечает. Он должен подать в отставку", - заявил Схетына.

Лидер РО также заявил, что сообщил президенту об ожиданиях оппозиции: возвращение в парламент СМИ на прежних условиях.

Схетына прокомментировал также информацию о том, что охрана Сейма вечером заявила депутатам, блокирующим трибуну в Сейме, что они там находятся незаконно.

"Если такое продолжится, то я хочу четко сказать, что мы не оставим зала заседаний, депутаты РО будут здесь до 11 января (начало следующего заседания Сейма) и даже дольше", - заявил он.

Схетына подчеркнул, что сообщил президенту о своей готовности встретиться в понедельник с лидером правящей партии "Право и Справедливость" Ярославом Качиньским и обсудить сложившуюся ситуацию.

Как известно, правящая партия Польши "Право и Справедливость" заявила о намерении создать при Сейме Медийный центр, который станет ключевым местом взаимодействия политиков и журналистов. Нынешняя власть планирует ограничить журналистам доступ к зданию Сейма лишь первым этажом.

Такие планы вызвали массовые протесты журналистов и оппозиции, которые продолжаются уже в течение двух дней, и, по информации организаторов акций, будут длиться до вторника, когда оппозиция требует провести заседание заблокированного сейчас парламента и провести обсуждение госбюджета.

Как известно, в ночь на субботу под зданием Сейма собрались более двух тысяч протестующих, которые заблокировали выходы из парламента. Однако полиция их оттеснила, и депутаты правящей партии смогли покинуть Сейм.