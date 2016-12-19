Маккейн: расследовать атаки хакеров РФ должен комитет законодателей

Влиятельный сенатор-республиканец Джон Маккейн предложил сформировать объединенный комитет из числа законодателей по расследованию возможного вмешательства хакеров России в избирательную кампанию в США.

Об этом он заявил в интервью телекомпании CNN 18 декабря, передает "Радио Свобода".

Он отметил, что в специальный комитет должны войти члены от обеих законодательных органов - Палаты представителей и Сената.

По мнению Маккейна, некоторые уточнения относительно возможного взлома требуют тщательного изучения.

"Это серьезное дело", - сказал он.

Маккейн является председателем сенатского комитета по вооруженным силам, который, как ожидается, начнет в январе расследование масштабов вмешательства российских хакеров. Кроме того, расследование будет проводить комитет Сената по разведке и по иностранным делам.

Как известно, ранее ЦРУ в секретном докладе пришло к выводу, что Россия вмешалась в ход президентских выборов, чтобы помочь победить Дональду Трампу.

Позже ФБР поддержало выводы ЦРУ.