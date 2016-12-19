"Приватбанк" на день приостановит корпоративные платежи

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Понедельник, 19 декабря 2016, 05:34

"Приватбанк" на день приостановит корпоративные платежи, что является технической необходимостью, обусловленной процедурой смены контроля и законодательством.

Об этом на странице в Facebook сообщила проектный менеджер реформ финансового сектора в Национальном совете реформ Виктория Страхова.

"Клиенты ПриватБанк действительно привыкли к мгновенным платежам, поэтому известие о том, что платежки, пришедшие 19 числа будут исполнены 20 числа вызывает недовольство. Да, будет остановка на 1 день корпоративных платежей. Это никак не связано ни с ликвидностью, ни с какими либо другими показателями банка. Это техническая необходимости обусловленная процедурой смены контроля и особенностями законодательства", - заявила она.

Страхова также напомнила, что согласно законодательству, межбанковские переводы выполняются в течение до трех операционных дней, а внутрибанковские – до двух операционных дней.

Темы: Приват
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