В РФ разбился самолет с военными на борту

В Якутии утром 19 декабря разбился самолет Ил-18, на борту которого находились 39 человек.

Ил-18 перевозил офицеров-сменщиков, на борту находились 32 пассажира и семь членов экипажа.

По последним данным погибших нет, 16 человек получили серьезные травмы.

Сначала сообщалось, что при катастрофе Ил-18 в районе аэродрома Тикси могли погибнуть от 27 до 35 человек. Утверждалось, что при падении самолет развалился на три части.

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