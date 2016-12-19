В РФ разбился самолет с военными на борту

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Понедельник, 19 декабря 2016, 07:47

В Якутии утром 19 декабря разбился самолет Ил-18, на борту которого находились 39 человек.

Ил-18 перевозил офицеров-сменщиков, на борту находились 32 пассажира и семь членов экипажа.

По последним данным погибших нет, 16 человек получили серьезные травмы.

Сначала сообщалось, что при катастрофе Ил-18 в районе аэродрома Тикси могли погибнуть от 27 до 35 человек. Утверждалось, что при падении самолет развалился на три части.

Медуза

Темы: Росcия
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IP: 212.90.61.---vizoro19.12.2016 08:11
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