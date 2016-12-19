Нацбанк выпускает памятную монету Ступки и две – к Николаю

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Понедельник, 19 декабря 2016, 08:44

Национальный банк Украины в День святого Николая ввел в обращение две памятные монеты "Костел святого Николая (г. Киев)" – номиналом 5 гривен и 10 гривен.

Об этом сообщает Нацбанк в Facebook 19 декабря.

Монеты посвящены Николаевскому костелу в столице, построенному в неоготическом стиле в начале ХХ века киевским архитектором Владиславом Городецким по проекту архитектора Станислава Воловского.

Монета номиналом 5 гривен изготовлена из нейзильбера тиражом 30 000 штук, монета номиналом 10 гривен изготовлена из серебра в количестве 3 000 штук.

Кроме того, в этот же день НБУ вводит в обращение памятную монету "Богдан Ступка", посвященную выдающемуся украинскому актеру, сыгравшему более 150 ролей в кино и в театре.

Монета имеет номинал 2 гривны. На ее реверсе изображен актер Богдан Ступка.

Монета изготовлена из нейзильбера и будет стоить 30 гривен.

Темы: НБУ
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