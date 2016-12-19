У клиентов "Приватбанка" не будет проблем с доступом к средствам – власти

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Понедельник, 19 декабря 2016, 09:12

Клиенты "Приватбанка" не будут иметь проблем с доступом к своим средствам – зарплаты, пенсии, стипендии, которые проходят через этот банк, будут поступать исправно.

В этом заверили министр финансов Александр Данилюк и глава Национального банка Валерия Гонтарева на совместной пресс-конференции в понедельник утром. 

"Вчера правительство приняло решение о вхождении государства в капитал "Приватбанка". Отныне банк принадлежит государству в лице Министерства финансов. Такое решение было принято с учетом системного значения этого крупнейшего в стране банка", – сказал Данилюк.

"Это позволит стабилизировать банк, сохранить средства почти 20 (миллионов – ред.) вкладчиков Приватбанка, а также обеспечить стабильность финансовой системы страны", – заявил он.

По словам министра финансов, "благодаря передаче в государственную собственность банк продолжает работать"

"Это позволяет вкладчикам иметь беспрерывный доступ к своим денег. По процедурной причине временно на 1 день будет приостановлено обслуживание клиентов – юридических лиц. Но уже принимаются шаги, чтобы это мало минимальное влияние на их бизнес. Других ограничений для клиентов на данный момент не предусмотрены и не происходит", – заявил Данилюк.

Дополняется…

Темы: банки Минфин НБУ Коломойский деньги
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IP: 46.201.26.---Володимир Ннннннн19.12.2016 09:35
"У клієнтів "Приватбанку" не буде проблем із доступом до коштів – влада" - чому коли влада каже "не буде проблем" відразу пригадується фраза "класика" "УСЬО ПРОПАЛО!!!"
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