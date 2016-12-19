У клиентов "Приватбанка" не будет проблем с доступом к средствам – власти
Клиенты "Приватбанка" не будут иметь проблем с доступом к своим средствам – зарплаты, пенсии, стипендии, которые проходят через этот банк, будут поступать исправно.
В этом заверили министр финансов Александр Данилюк и глава Национального банка Валерия Гонтарева на совместной пресс-конференции в понедельник утром.
"Вчера правительство приняло решение о вхождении государства в капитал "Приватбанка". Отныне банк принадлежит государству в лице Министерства финансов. Такое решение было принято с учетом системного значения этого крупнейшего в стране банка", – сказал Данилюк.
"Это позволит стабилизировать банк, сохранить средства почти 20 (миллионов – ред.) вкладчиков Приватбанка, а также обеспечить стабильность финансовой системы страны", – заявил он.
По словам министра финансов, "благодаря передаче в государственную собственность банк продолжает работать"
"Это позволяет вкладчикам иметь беспрерывный доступ к своим денег. По процедурной причине временно на 1 день будет приостановлено обслуживание клиентов – юридических лиц. Но уже принимаются шаги, чтобы это мало минимальное влияние на их бизнес. Других ограничений для клиентов на данный момент не предусмотрены и не происходит", – заявил Данилюк.
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