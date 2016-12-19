Глава НБУ еще не знает, как будет работать "Приват 24"

Председатель Национального банка Валерия Гонтарева не смогла спрогнозировать судьбу системы "Приват 24" после национализации Приватбанка.



Об этом она сказала на брифинге в понедельник, отвечая на вопросы журналистов.



По ее словам, сейчас команда НБУ и Фонда гарантирования, более 100 человек работают в Днепре, определяя собственность на все программное обеспечение.



"Я не могу вам сказать о программе" Приват 24 ", но если вы посмотрите на Ощад 24 или Райфазен 24, то программы особо не отличаются", – сказала Гонтарева.



В то же время она снова подчеркнула, что банк "Приват" на 100% находится в собственности государства, а средства населения защищены.

Также Министерство финансов и Нацбанк обещают ежедневно проводить брифинги и объяснять текущую ситуацию.



Как известно, вечером 18 декабря Кабинет министров и Совет нацбезопасности и обороны Украины поддержали национализацию "Приватбанка".



Министр финансов Александр Данилюк и глава Национального банка Валерия Гонтарева на брифинге 19 декабря заверили, что клиенты "Приватбанка" не будут иметь проблем с доступом к своим средствам - зарплаты, пенсии, стипендии, которые проходят через этот банк, будут поступать исправно.



Валентина Романенко, УП