Глава НБУ еще не знает, как будет работать "Приват 24"

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Понедельник, 19 декабря 2016, 09:37

Председатель Национального банка Валерия Гонтарева не смогла спрогнозировать судьбу системы "Приват 24" после национализации Приватбанка.

Об этом она сказала на брифинге в понедельник, отвечая на вопросы журналистов.

По ее словам, сейчас команда НБУ и Фонда гарантирования, более 100 человек работают в Днепре, определяя собственность на все программное обеспечение.

"Я не могу вам сказать о программе" Приват 24 ", но если вы посмотрите на Ощад 24 или Райфазен 24, то программы особо не отличаются", – сказала Гонтарева.

В то же время она снова подчеркнула, что банк "Приват" на 100% находится в собственности государства, а средства населения защищены.

Также Министерство финансов и Нацбанк обещают ежедневно проводить брифинги и объяснять текущую ситуацию.

Как известно, вечером 18 декабря Кабинет министров и Совет нацбезопасности и обороны Украины поддержали национализацию "Приватбанка".

Министр финансов Александр Данилюк и глава Национального банка Валерия Гонтарева на брифинге 19 декабря заверили, что клиенты "Приватбанка" не будут иметь проблем с доступом к своим средствам - зарплаты, пенсии, стипендии, которые проходят через этот банк, будут поступать исправно.

Валентина Романенко, УП

Темы: Приват НБУ
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IP: 93.178.245.---polilog19.12.2016 09:56
"Ощад 24, або Райфазен 24, то програми особливо не відрізняються", - та ти в ними хочь пробувала користуватися ??? Це небо і земля !
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