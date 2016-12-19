Россия задержала двоих украинцев, утверждают, что за криминал

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Понедельник, 19 декабря 2016, 11:11

Оккупационные пророссийские власти Крыма задержали двоих украинцев на границе материковой части и оккупированной территории Украины.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на крымское пограничное управление ФСБ России

ФСБ утверждают, что оба находятся в розыске за уголовные правонарушения.

На пропускном пункте "Джанкой" пограничники задержали 30-летнего гражданина Украины, который числится в федеральном розыске за двойное убийство. Если вина задержанного будет доказана, беглецу грозит тюремное заключение сроком от восьми до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы.

Второй украинец был остановлен на пункте пропуска "Армянск".

Мужчина 29 лет был осужден за кражу и угон автомобиля, но вместо отбывания наказания подался в бега.

Теперь вместо условного срока ему грозит реальное тюремное заключение.

Оба задержанных переданы офицерам полиции.

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