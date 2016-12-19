САП хочет для Охендовского не только залог, но и арест имущества

Специализированная антикоррупционная прокуратура 19 декабря направит в суд ряд ходатайств касательно бывшего главы Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского.

Об этом "Украинской правде" сообщают источники в САП.

Антикоррупционная прокуратура попросит суд арестовать имущество главы ЦИК и отстранить его от занимаемой должности на время расследования.

Также прокуроры попросят суд определить Охендовскому залог.

Предварительно глава САП Назар Холодницкий сообщал о залоге в размере 1 миллиона 200 тысяч гривен, однако собеседники УП убеждают, что окончательная сумма залога пока что не определена.

"Арест имущества и залог для него – это еще терпимо, самое большое сопротивление мы ожидаем от (требования) отстранения от должности", – говорит собеседник.

Так же источники объяснили, почему не могут привлечь к ответственности американского политтехнолога Поля Манафорта в деле по черной бухгалтерии "Партии регионов".

"Разница между Охендовским и Манафортом очень проста. В документах подписи Охендовского есть, экспертизы их подтвердили. А подписей Манафорта там вообще нет", – заявил собеседник издания.

Роман Кавец, УП