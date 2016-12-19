Боевики стреляли по Светлодарской дуге из населенных пунктов – Минобороны

Ответный огонь по боевикам на Светлодарской дуге сложно вести из-за их стрельбы по позициям сил АТО с территории Дебальцево, Углегорска и Калиновки.

Об этом на брифинге в понедельник в Киеве заявил начальник объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Александр Сырский, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Заслуживает внимания тот факт, что огонь артиллерии противником велся непосредственно из населенных пунктов Калиновка, Углегорск, Дебальцево, что не предоставляло возможности адекватного реагирования в ответ, с целью недопущения потерь среди мирного населения", – сказал он.

Он проинформировал, что за минувшие сутки по позициям украинских военных было выпущено 34 снаряда калибром 122 мм и 694 мины калибром 120 и 82 мм.

Говоря о воскресной попытке наступления боевиков, Сырский отметил, что целью их действий было продвижение в сторону н.п. Луганское Донецкой области и захват стратегически важных объектов.

Сырский отметил, что на данный момент ситуация на Светлодарской дуге остается спокойной.

Также пресс-служба Минобороны приводит слова Сирского о том, что намерения боевиков были разоблачены.

"Благодаря хорошо организованной системе наблюдения сил АТО, намерения российских оккупационных войск по наступлению в районе так называемой Светлодарской дуги были раскрыты. Подразделения Вооруженных Сил Украины приняли бой, во время которого перехватили инициативу, нанесли противнику потери и заставили его отступить", – сказал он.

По его словам, с целью продвижения вперед и улучшения своего тактического положения, в воскресенье около 6 утра под прикрытием огня артиллерии и минометов враг предпринял попытку захватить два опорные пункты ВС Украины в районе н. п. Луганское.

Сирский сообщил, что в течение дня противник еще дважды пытался возобновить наступление, сосредоточив при этом усилия на поражении подразделений АТО огнем минометов и пушек.

"Всего было осуществлено три огневых налета продолжительностью от трех до шести часов каждый. В целом за этот период по наших подразделениях было выпущено 34 снаряда калибром 122 мм и 694 мины калибра 120 и 82 мм", – рассказал Сирский.

Он добавил, что эти боевые действия произошли в районе, который находится на расстоянии 36 км от линии соприкосновения согласно Меморандума от 19 сентября 2014 года.

"Указанная территория вместе с Дебальцево, Углегорском и другими населенными пунктами должна быть освобождена российскими оккупационными войсками, о чем неоднократно подчеркивалось на встречах трехсторонней контактной группы в Минске", – сказал он.

Как известно, в результате боя на Светлодарской дуге в воскресенье 5 украинских военных погибли.

Как сообщил "Украинской правде" спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, 16 украинских военных были ранены, из них 6 – тяжело, а 10 получили травмы либо контузии.