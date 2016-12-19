Система "Приват 24" принадлежит государству – Гороховский

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Понедельник, 19 декабря 2016, 12:09

В "Приватбанке" сообщают о том, что онлайн-сервисы банка, в частности система "Приват24" перешли в собственность государства.

Об этом написал первый заместитель председателя правления банка Олег Гороховский в комментарии к своему посту в Facebook.

Отвечая на вопрос пользователей соцсети о том, кому теперь принадлежит "Приват24", Гороховский ответил:

"Государству".

 
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Как сообщалось, накануне глава НБУ Валерия Гонтарева не смогла уточнить, на чьем балансе находится программа "Приват 24".

Как известно, вечером 18 декабря Кабинет министров и Совет нацбезопасности и обороны Украины поддержали национализацию "Приватбанка".

Министр финансов Александр Данилюк и глава Национального банка Валерия Гонтарева на брифинге 19 декабря заверили, что клиенты "Приватбанка" не будут иметь проблем с доступом к своим средствам - зарплаты, пенсии, стипендии, которые проходят через этот банк, будут поступать исправно.

Украинская правда

Темы: Приват
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IP: 91.225.121.---DND19.12.2016 12:23
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