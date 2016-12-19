Силы АТО понесли самые тяжелые потери за 5 месяцев – штаб
В штабе АТО подтверждают гибель пяти военных за сутки, 16 бойцов получили повреждения.
Об этом на брифинге в понедельник сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"За минувшие сутки в результате активных боевых действий пять украинских военнослужащих погибли, шесть получили ранения, еще 10 – травмы и контузии. Эти потери силы АТО понесли на Светлодарской дуге в результате вражеских обстрелов из тяжелого вооружения", – сказал полковник.
По его словам, это самые тяжелые потери Вооруженных сил Украины за последние 5 месяцев.
Как известно, за минувшие сутки боевики совершили вооруженные провокации на Светлодарской дуге: они вели огонь из населенных пунктов, что не давало возможности адекватного реагирования в ответ, с целью недопущения потерь среди мирного населения.
Всего было осуществлено три огневых налета, которые продолжались 6 и 3 часа соответственно.
Валентина Романенко, УП
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
В районі Світлодарської дуги рано вранці 18 грудня 2016 була спроба бойовиків - терористів з військторгу Путіна - Кирила наступати і вибити українців - Народу України всіх національностей , з займаних позицій. Це Вам Мінській меморандум? Так вже третій рік підряд, день в день, Путін і Кирило атакує і наступає на нейтральну Україну в Криму і Донбасі.
Це - два, а третій ?? Ретельніше, пліз