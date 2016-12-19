Силы АТО понесли самые тяжелые потери за 5 месяцев – штаб

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Понедельник, 19 декабря 2016, 13:02

В штабе АТО подтверждают гибель пяти военных за сутки, 16 бойцов получили повреждения.

Об этом на брифинге в понедельник сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате активных боевых действий пять украинских военнослужащих погибли, шесть получили ранения, еще 10 – травмы и контузии. Эти потери силы АТО понесли на Светлодарской дуге в результате вражеских обстрелов из тяжелого вооружения", – сказал полковник.

По его словам, это самые тяжелые потери Вооруженных сил Украины за последние 5 месяцев.

Как известно, за минувшие сутки боевики совершили вооруженные провокации на Светлодарской дуге: они вели огонь из населенных пунктов, что не давало возможности адекватного реагирования в ответ, с целью недопущения потерь среди мирного населения.

Всего было осуществлено три огневых налета, которые продолжались 6 и 3 часа соответственно.

Валентина Романенко, УП

Темы: АТО
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Комментарии — 3
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IP: 178.92.10.---Сер Кііп19.12.2016 15:49
Братерські народи розділяє лише надійна система протиповітряної оборони України від Сирійського варіанту. В України є високоточна зброя і можливості відповіді, ще на підльоті, десь між Москвою, Петербургом і Мінськом.
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IP: 178.92.10.---Сер Кііп19.12.2016 15:45
Половина українців вважають росіян братнім народом? Як вам фейкове братання про-путінця Разумкова? Він просто не хоче повторити публічно долю Павла Шеремета, ну і оббріхує ... 51,1% респондентів, опитаних Центром політичних і економічних досліджень імені Олександра Разумкова, вважають українців і росіян братніми народами. Про це свідчать результати опитування, повідомляють "Українські новини". У той же час 33,8% опитаних не вважають українців і росіян братніми народами. 15,2% респондентів не змогли відповісти. У регіональному розрізі вважають братнім народом росіян 28% опитаних на заході країни, 41,2% в“ в центрі, 60,5%...,
В районі Світлодарської дуги рано вранці 18 грудня 2016 була спроба бойовиків - терористів з військторгу Путіна - Кирила наступати і вибити українців - Народу України всіх національностей , з займаних позицій. Це Вам Мінській меморандум? Так вже третій рік підряд, день в день, Путін і Кирило атакує і наступає на нейтральну Україну в Криму і Донбасі.
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IP: 195.138.81.---Kotia19.12.2016 15:28
"Всього було здійснено три вогневих нальоти, які тривали 6 та 3 години відповідно."
Це - два, а третій ?? Ретельніше, пліз
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