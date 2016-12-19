СБУ: россияне распространяли в Украине спецсредства для прослушки

736 просмотров
0
Понедельник, 19 декабря 2016, 13:39

СБУ выявила в Одесской области разветвленную сеть продажи специальных технических средств негласного получения информации – GPS-трекеров со встроенными сверхчувствительными микрофонами.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Устройства были изготовлены российским предприятием, тесно сотрудничает с ФСБ, по заказу украинской структуры – одного из ведущих участников отечественного рынка по продаже GPS-трекеров. При этом россияне с помощью конструктивных особенностей и специального программного обеспечения имели возможность активировать микрофоны трекеров и негласно прослушивать разговоры", – сказано в сообщении.

В СБУ добавили, что украинское предприятие скрывало от клиентов дополнительные возможности устройств негласного прослушивания и продавали их на территории Украины через разветвленную сеть магазинов по реализации портативной электроники.

Фото: СБУ
Фото: СБУ

"Во время обысков в Днепре и Одессе сотрудники СБУ изъяли большое количество GPS-трекеров с вмонтированными микрофонами, приборов блокировки радиосигналов (глушилки), наличность, полученную от реализации СТС, документальные материалы и компьютерную технику с данными по заказу и реализации устройств", – добавили в ведомстве.

СБУ сообщила, что директор украинской фирмы задержан. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 359 Уголовного кодекса Украины.

"Продолжается следствие. Устанавливаются другие причастные к противоправной деятельности и действительные мотивы распространения в Украине "шпионской" техники из страны-агрессора", – добавили в СБУ.

Украинская правда

Темы: СБУ Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
СБУ разоблачила схему поставок продуктов в ОРДЛО на миллиарды гривен 19 декабря 2016, 10:26
СБУ завершила расследование против беглого сепаратиста 17 декабря 2016, 15:33
В СБУ надеются на помощь УПЦ МП в освобождении заложников 15 декабря 2016, 15:50
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
"Приватбанк": Каждый день снимают по 2 миллиарда, такого еще не было
ЕБРР допускает свое участие в приватизации "Приватбанка"
Кучма: Представители ОРДЛО ответственны за бои на Светлодарской дуге
Кубив рассказал, сколько налички в "Приватбанке"
Все новости
Убить дракона

Как польская журналистка написала книгу об украинской революции

От создателей

Мясная лавка и кафе. Первое заведение в Киеве, где сразу приготовят выбранное покупателем мясо