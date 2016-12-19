Боевики с утра обстреливают Светлодарскую дугу. Бьют рядом с Мариуполем

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Понедельник, 19 декабря 2016, 15:57

Боевики с самого утра возобновили обстрелы позиций ВСУ на Светлодарской дуге.

Об этом "Украинской правде" сообщил руководитель пресс-центра АТО Леонид Матюхин.

"Еще утром боевики начали обстрелы из минометов, затем стали применять больший калбир - 120 мм минометы и в течение всего дня продолжаются обстрелы", - сказал Матюхин.

Он также добавил, что не менее горячо и в районе Широкино на Мариупольском направлении.

По его словам, боевики обстреливают его из минометов, стрелкового оружия и несколько раз уже использовали БМП. Кроме того, боевики били по Талаковке из 120 минометов.

В целом, по словам Матюхина, по состоянию на 15:50, боевики уже осуществили 20 обстрелов.

Оксана Коваленко, УП

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Комментарии — 3
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IP: 93.106.92.---David Gozman19.12.2016 18:40
Vadim Galen:
Между прочим, это не российские войска, а местные жители Луганска, которые не хотят с вами в Европу! Да и вас там уже тоже не ждут! А без России вы НИКТО!!!
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IP: 93.78.30.---Vadim Galen19.12.2016 17:12
David Gozman:
Що взагалі забули на українській землі твої підоРАШКИ-"опущенцы" ? Смерті шукають чи кредити відробляють? Вишкребки ви кончені.
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IP: 93.106.92.---David Gozman19.12.2016 16:18
Ополченцы ЛНР продолжают оказывать сопротивление украинским силовикам, которые применяют тяжелую военную технику вопреки Минским соглашениям, на Дебальцевском направлении.
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