ЦИК заявила, что НАБУ провело в комиссии незаконный обыск

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Понедельник, 19 декабря 2016, 16:54

Центральная избирательная комиссия утверждает, что Национальное антикоррупционное бюро провело обыск в ночь на 14 декабря не в кабинете председателя ЦИК Михаила Охендовского и с нарушениями законодательства.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В обращении, которое было принято в понедельник на заседании ЦИК под председательствованием заместителя главы ЦИК Жанны Усенко-Черной, отмечается, что сотрудники НАБУ были проинформированы до начала проведения обыска о том, что кабинет №401, санкцию на обыск в котором дал суд, с июня 2007 года фактически является служебным кабинетом другого члена ЦИК, а не председателя комиссии.

Охендовский, который до этого вел заседание, передал это право Усенко-Черной во избежание упреков в конфликте интересов.

Кроме того, в Центризбиркоме указывают, что обыск проводился в ночное время, что не допускается законодательством, за исключением неотложных обстоятельств, которые в данной ситуации, по мнению авторов обращения, отсутствовали.

ЦИК также заявила, что после проведения обыска было зафиксировано, что фронтальные панели системного блока компьютера, через который осуществляется доступ к Госреестру избирателей, а также крышка его DVD-привода сорваны. Также не удалось включить автоматизированное рабочее место системы "Государственный реестр избирателей".

"При таких обстоятельствах комиссия обратилась к Генеральной прокуратуре Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуре, Комитету Верховной Рады по вопросам противодействия и предотвращения коррупции и Национальному антикоррупционному бюро Украины о проверке изложенных в этом постановлении обстоятельств и реагирования в соответствии с законодательством Украины", – говорится в обращении ЦИК.

Как известно, 13 декабря стало известно, что Охендовскому вручили сообщение о подозрении прямо в аэропорту "Борисполь".

Детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры установили, что Охендовский как член ЦИК в 2012 году якобы по поручению членов Партии регионов и за средства этой политсилы 6 раз ездил за границу, чтобы убедить мир в демократичности избирательного процесса в Украине.

По словам руководителя САП Назара Холодницкого, документы "черной бухгалтерии" подтверждают 4 случая получения Охендовским налички в офисе Партии регионов в Киеве на общую сумму 16 734 доллара США.

Сам Охендовский называет уголовное производство сфабрикованным.

Темы: ЦИК НАБУ
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IP: 195.16.79.---Иван Горянский19.12.2016 18:17
Ця відносна молодь : Охендовський і Жанна Усенко-Чорна так само як і всі нардепи, судді, прокурори, працівники СБУ, працівники таможні, військові з МО та інші без великих постійних хабарів не знають працювати взагалі, про що свідчать яскромовно їх статки та палаци.Натомість, ці хабарники, коли спіймані за руку на гарячому волають на повні груди про дріб'язкові формальні порушення, під час збирання доказів їх винуватості, адже той, хто хоч один hfp d ;bnns спробував що таке дармові гроші, ніколи після цього пальцем не неповорухне без хабаря!
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IP: 93.74.55.---ЦЮК19.12.2016 17:54
Такі усі чисті і пухнасті, хоч до нагород представляй! Разом з тим не один з них не написав заяви про складання своїх повноважень у зв'язку з закінченням законного терміну перебування на посадах. А вчинений ними демарш, це ніщо інше як підтримка свого шефа. Сам Охендновський без допомоги і небезкорисної своїх підопічних не зміг би творити чудеса в ЦВК як при попередніх режимах так і після революції гідності. А щодо суті обшуків. Не ЦВК визначає в яких службових кабінетах НАБУ має робити обшуки і що шукати.
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IP: 46.119.240.---Danchenko19.12.2016 17:28
В ЦВК не тільки обшук... В ній багато чого незаконного.
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