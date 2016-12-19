КС разберется, имел ли право Кабмин засекретить стенограмму заседаний

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Понедельник, 19 декабря 2016, 17:43

Омбудсмен Валерия Лутковская обратилась в КС относительно конституционности нормы закона, "какой в абсолютной форме ограничен доступ к информации".

Об этом сообщается на странице Уполномоченного по правам человека в Facebook.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека обратилась в Конституционный Суд Украины относительно конституционности части девятой статьи 46 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины".

В представлении омбудсмена говорится, в частности, о том, что в соответствии с частью девятой статьи 46 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины" стенограмма заседания Кабинета Министров Украины является внутренним рабочим документом Кабинета Министров Украины, имеет конфиденциальный характер и используется для составления протокола заседания.

В то же время она указывает, что стенограмма заседания Кабинета министров отражает порядок рассмотрения вопросов, имеющих значение для всего общества.

Поэтому Лутковская обратилась в Конституционный Суд с просьбой признать неконституционным положение части девятой статьи 46 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины".

Определением коллегии судей КСУ по представлению омбудсмена открыто конституционное производство.

Украинская правда

Темы: Конституционный Суд Кабинет министров
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