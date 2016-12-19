Совбез ООН одобрил направление наблюдателей в Алеппо

752 просмотра
0
Понедельник, 19 декабря 2016, 17:44

Совет безопасности ООН принял резолюцию о направлении международных наблюдателей в сирийский Алеппо.

Об этом французское представительство в ООН сообщило в своем твиттере.

Согласно сообщению, решение было принято единогласно.

Как известно, ранее Россия критиковала такое намерение, однако в понедельник стороны все же смогли договориться.

По словам посла США в ООН Саманты Пауэр, резолюция позволит быстро отправить более чем 100 сотрудников миссии ООН в восточный Алеппо для наблюдения за эвакуацией мирных жителей из разрушенного города.

Украинская правда

Темы: Сирия ООН
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
СМИ: 350 человек эвакуировались из восточного Алеппо 19 декабря 2016, 01:21
Постпред РФ в ООН рассказал об альтернативном проекте резолюции по Сирии 18 декабря 2016, 22:29
НАТО против военного вмешательства в сирийский конфликт 18 декабря 2016, 06:20
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Экс-топ-менеджеру "Киевгорстроя" сообщили о подозрении
ЦИК заявила, что НАБУ провело в комиссии незаконный обыск
Официально: ЕС продлил экономические санкции против России
Боевики с утра обстреливают Светлодарскую дугу. Бьют рядом с Мариуполем
Все новости
Образование

"Деньги – школе" в вопросах и ответах: кто и за что будет платить в 2017-м?

Книги

БараБука выбрала лучшие детские книги