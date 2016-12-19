Совбез ООН одобрил направление наблюдателей в Алеппо
Совет безопасности ООН принял резолюцию о направлении международных наблюдателей в сирийский Алеппо.
Об этом французское представительство в ООН сообщило в своем твиттере.
Согласно сообщению, решение было принято единогласно.
Security Council unanimously adopts French drafted resolution to deploy @UN observers to #Aleppo pic.twitter.com/JlgYlH3tPd— La France à l'ONU (@franceonu) December 19, 2016
Как известно, ранее Россия критиковала такое намерение, однако в понедельник стороны все же смогли договориться.
По словам посла США в ООН Саманты Пауэр, резолюция позволит быстро отправить более чем 100 сотрудников миссии ООН в восточный Алеппо для наблюдения за эвакуацией мирных жителей из разрушенного города.
Украинская правда
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