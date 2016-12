РАНЕННЫЙ В ТУРЦИИ ПОСОЛ РФ УМЕР

Посол России в Турции Андрей Карлов убит в результате нападения.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Позже смерть Карлова агентству ТАСС подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сегодня трагический день для российской дипломатии, - сказала она. - Сегодня в Анкаре на публичном мероприятии получил ранения посол России, от которого он умер".

По ее словам, Россия квалифицирует убийство посла России в Турции как теракт, вопрос будет поставлен перед СБ ООН.

Российского дипломата застрелили на открытии выставки "Россия глазами турок" в Анкаре.

#BREAKING The video shows the attack scene moments after Russian Ambassador shot to death. He shouts "don't forget Aleppo, Syria" pic.twitter.com/xtX974W39t

В него стрелял молодой человек, который прошел на выставку как охранник.

.@YouTube New pic of the assassin. Clearly doing the islamist "tawhid" sign. pic.twitter.com/Pg2ZNffBvY