Депутат ударил односельчанина за видеосъемку общественного собрания

1219 просмотров
0
Понедельник, 19 декабря 2016, 20:55

Депутат сельсовета ударил мужчину за то, что тот снимал на телефон собрание жителей многоквартирного дома.

Об этом сообщает прокуратура Тернопольской области.

Согласно информации, во время собрания жителей многоквартирного дома одного из сел Теребовлянского района по вопросам соблюдения правил экологических норм и правил при водоотведении, депутат попытался помешать своему односельчанину снимать видео на мобильный телефон.

"Выражая требование о прекращении видеозаписи собрания на видеокамеру телефона, он нанес местному жителю удар рукой в область левой ключицы и еще два удара в область левого предплечья и левого плеча, причинив при этом потерпевшему физическую боль", - отметили в прокуратуре.

Депутату сообщили о подозрении в совершении преступления по ч.1 ст.126 УК (умышленное нанесение удара, побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений).

Украинская правда

Темы: Тернополь
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
НАБУ передало в суд дело "тернопольских прокуроров" 11 ноября 2016, 15:14
Военного комиссара на Тернопольщине поймали на взятке 19 октября 2016, 12:30
Убийца полицейских на Тернопольщине застрелил свою жену 23 августа 2016, 15:12
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
РАНЕННЫЙ В ТУРЦИИ ПОСОЛ РФ УМЕР
Боевики, убегая под Светлодарском, в спешке забыли российские документы
В Анкаре стреляли в посла РФ, он в критическом состоянии
Боевики заблокировали вывоз убитых украинских военных - волонтеры
Все новости
Другой город

Где есть, пить и развлекаться в Чернигове

I/am/from

Экс-солист группы "Скрябин" Анис Еттаеб рассказывает о детстве в Тунисе