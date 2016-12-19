СМИ: Грузовик въехал в толпу на ярмарке в Берлине

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Понедельник, 19 декабря 2016, 21:37

Грузовик въехал в толпу на Рождественской ярмарке в Берлине.

Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на местные СМИ.

Издание Reuters со ссылкой на местную полицию сообщает о гибели одного человека в результате инцидента.

 
 

MailOnline сообщает о гибели двух человек.

Издание приводит слова туристки из Англии Эммы Рустон, которая рассказала, что рядом с местом наезда нет трассы.

Пока неизвестно, речь идет о несчастном случае или теракте.

Инцидент произошел через час после того, как в Турции убили российского посла.

Как известно, 14 июля на Английской набережной в Ницце грузовик врезался в толпу людей, возвращавшихся с праздничного салюта. В результате теракта погибли 86 человек.

Ранее спецслужбы нескольких стран предупреждали о возможности терактов на Рождество, напоминает Европейская правда.

Украинская правда

Темы: Германия
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IP: 178.92.10.---Adam Viter19.12.2016 22:16
Несподівано виявляється, що до терору Путіна-Кирила у світі готова лише Україна. За 2,5 років гібридно війни Путіна-Кирила прослідковується чітка закономірність: атак терористів в християнські свята і релігійні пости. РЕФЕ тут же починає активні військові дії, ось так ковбасить нечисту силу ..! Як тільки у нас починається піст або православне свято, РЕФЕ починає стріляти по Україні і до речі у Світі, в Сирії.
Іловайский котел пам'ятаєте? Це був Успенський піст, обстріли посилилися в День Незалежності України. Терористам Кадирова на підмогу підійшла російській регулярна війська і взяли в оточення ЗСУ. Це сталося 28 серпня в свято Успіння Пресвятої Богородиці, один з головних свят у православ'ї.
Зараз Різдвяний піст, вчора ввечері в храмах України пройшли святкові богослужіння честь Святителя Миколи архієпископа Мир Лікійських, Чудотворця.
А в цей час на фронті знову почалися обстріли терористів Путіна-Кирила .....
З таким Президентом як сьогодні Народ України не пропаде ніколи
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