В России упал космический грузовик "Прогресс"

Космический грузовик "Прогресс" был потерян на высоте около 190 км над Тывой.

Об этом, ссылаясь на "Роскосмос", пишет Интерфакс-Украина.

"По предварительной информации, в результате нештатной ситуации потеря ТГК произошла на высоте около 190 км над труднодоступной безлюдной гористой территорией республики Тыва, и большинство фрагментов сгорели в плотных слоях атмосферы", - говорится в сообщении "Роскосмоса".

До 382 секунды полет ракеты-носителя проходил штатно. После 382 секунды полета прием телеметрической информации прекратился. Штатные средства контроля не зафиксировали функционирование корабля на расчетной орбите.

Как заверили в "Роскосмосе", потеря "Прогресса-МС04" не скажется на нормальном фунционировании систем МКС и жизнедеятельности экипажа станции.

Корабль "Прогресс МС-04" должен был доставить на МКС более двух тонн различных грузов: топливо в баках комбинированной двигательной установки и системы дозаправки, воду и сжатые газы, научное оборудование и комплектующие для системы жизнеобеспечения, а также контейнеры с продуктами питания, предметы одежды, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.