Немецкое издание заявило о налоговых махинациях на "5 канале"

Журналисты частной телекомпании "Пятый канал", принадлежащей президенту Украины Петру Порошенку, сообщают о "серых зарплатах", которые они, якобы, получают на параллельные банковские карты и "в конвертах" наряду со своей официальной зарплатой.

Об этомнаписало немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), передает DW.com.

Семь нынешних и бывших сотрудников редакции "Пятого канала" подтвердили FAZ, что уже несколько лет получают деньги по системе двойной бухгалтерии на разные банковские карточки. На одну карточку приходит официальная зарплата, сумма которой часто равна минимальной зарплате, прописанной в украинском законодательстве, а на другую - более высокая сумма неофициальной зарплаты, получение которой не требует расписки. Раньше неофициальная зарплата выплачивалась наличными, сообщили журналисты.

Администрация президента в ответ на запрос FAZ заявила, что комментарий на эту тему может дать только "Пятый канал". В числе прочего немецкое издание интересовалось, известно ли президенту Порошенко о предполагаемых "серых доходах" на его телеканале.

Пресс-секретарь "Пятого канала" Александра Матиос по телефону подтвердила получение вопросов от FAZ, пообещав ответить на них, однако реакции так и не последовало. Главный редактор Владимир Мжельский не ответил немецким журналистам ни по телефону, ни по электронной почте.

Две журналистки телеканала, Оксана Гриценко и Ксения Новикова согласились выступить в качестве свидетельниц под собственными именами, в то время как остальные пять сотрудников предпочли быть неназванными. Ни один из других членов редакции, с которыми общалась FAZ, не опроверг информацию о неофициальной части зарплаты на "Пятом канале".

Выплата зарплат подобным образом - распространенное явление в украинских компаниях. Благодаря двойной бухгалтерии частные предприятия уклоняются от выплаты подоходного налога и взносов в фонды социального страхования, что является нарушением закона.