АТО: 42 обстрела, боевики били из минометов по всем направлениям

192 просмотра
0
Пятница, 2 декабря 2016, 08:18

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения 42 раза открывали огонь по позициям ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов противник обстрелял Широкино, Красногоровку и Талаковку. Из гранатометов, вооружения БМП зенитных установок и крупнокалиберных пулеметов оккупанты вели огонь по Марьинке, Новогригорьевке, Новотроицкому. По Новотроицкому и Красногоровке огонь вел снайпер.

На Донецком направлении под огонь гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попала Авдеевка, Зайцево и Луганское.

На Луганском направлении враг из минометов калибра 120 и 82 миллиметра обстрелял Балку Кошарную, а из гранатометов различных систем - Новоалександровку, Троицкое и Крымское. Опять обстреливали и Станицу Луганскую.

Темы: Донбасс АТО боевые действия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Большинство украинцев высказались за референдум о статусе ОРДЛО 2 декабря 2016, 00:25
Россия хочет восстановить путь на Донбасс через "Должанский" – ГПСУ 1 декабря 2016, 13:39
Пункт пропуска "Станица Луганская" изменил режим работы 1 декабря 2016, 09:29
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
СБУ завела дело на Охлобыстина по статье терроризм
У члена общественного совета при НАБУ проходят обыски
Луценко: НАБУ просит привлечь к ответственности Холодницкого
Судью Киевского апелляционного админсуда поймали на взятке
Все новости
TED

ТОП-7 видео по защите информации: о "лайках", паролях и сайтах знакомств

Сергей Жадан

Бард Восточной Украины, где все разваливается